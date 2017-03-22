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С.Князев назвав "ганебною" ситуацію із затриманням керівника поліції Шостки

С.Князев назвав "ганебною" ситуацію із затриманням керівника поліції Шостки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Голова Національної поліції Сергій Князєв назвав “ганебним” затримання керівника поліції Шостки, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

“Це ганебний випадок для поліції України, і ми не можемо стояти осторонь. Тому прийняли рішення розповісти про це громаді нашої держави. Самоочищення — це один із головних принципів роботи нової поліції”, — зазначив С.Князев.

Також повідомляється, що наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозри та обрання їм міри запобіжного заходу. Перевіряється причетність до їх протиправної діяльності інших осіб.

Як повідомляв УНН, під час проведення слідчих дій у будинку керівника Шосткинського відділу поліції правоохоронцями було виявлено та вилучено вогнепальну зброю, значну кількість набоїв, ножі, штик-ножі та прапор Російської Федерації, а у кабінеті — золоті злитки та валюту.

Українські Національні Новини

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