С.Князев назвал "позорной" ситуацию с задержанием руководителя полиции Шостки

"Это позорный случай для полиции Украины, и мы не можем стоять в стороне. Поэтому приняли решение рассказать об этом обществу нашего государства. Самоочищения - это один из главных принципов работы новой полиции ", - отметил С.Князев.

Также сообщается, что в настоящее время решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения и избрание им меры пресечения. Проверяется причастность к их противоправной деятельности других лиц.

Как сообщал УНН, во время проведения следственных действий в доме руководителя Шосткинского отдела полиции правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие , значительное количество патронов, ножи, штык-ножи и флаг Российской Федерации, а в кабинете - золотые слитки и валюту.