С.Князев назвал "позорной" ситуацию с задержанием руководителя полиции Шостки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Председатель Национальной полиции Сергей Князев назвал "позорным" задержание руководителя полиции Шостки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
"Это позорный случай для полиции Украины, и мы не можем стоять в стороне. Поэтому приняли решение рассказать об этом обществу нашего государства. Самоочищения - это один из главных принципов работы новой полиции ", - отметил С.Князев.
Также сообщается, что в настоящее время решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения и избрание им меры пресечения. Проверяется причастность к их противоправной деятельности других лиц.
Как сообщал УНН, во время проведения следственных действий в доме руководителя Шосткинского отдела полиции правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие , значительное количество патронов, ножи, штык-ножи и флаг Российской Федерации, а в кабинете - золотые слитки и валюту.