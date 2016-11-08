С.Каррі встановив рекорд НБА за кількістю влучних триочкових в одному матчі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Розігруючий захисник "Голден Стейт Ворріорс" Стефен Каррі реалізував 13 триочкових спроб за матч, тим самим, встановивши новий рекорд НБА за кількістю влучань із-за дуги, передає УНН з посиланням на ESPN.
Американець С.Каррі відзначився досягненням у поєдинку проти "Нью-Орлеан Пеліканс", реалізувавши 13 із 17 дальніх спроб.
Загалом С.Каррі набрав 46 очок та дозволив баскетболістам із "Золотого штату" перемогти "Пеліканс" 116:106.
Примітно, що попередній рекорд в 12 точних кидків у грі належав Кобі Брайантау і Доніеллу Маршаллу.
Нагадаємо, що на початку сезону С.Каррі перервав свою серію з 157 ігор в регулярних чемпіонатах, в яких йому вдавалося забити хоча б один триочковий кидок.
Як повідомляв УНН, український баскетболіст О.Лень набрав 18 очок у матчі НБА.