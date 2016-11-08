С.Карри установил рекорд НБА по количеству точных трехочковых в одном матче

Американец С.Карри отличился достижением в поединке против "Нью-Орлеан Пеликанс", реализовав 13 из 17 дальних попыток.

В общем С.Карри набрал 46 очков и позволил баскетболистам из "Золотого штата" победить "Пеликанс" 116:106.

Примечательно, что предыдущий рекорд в 12 точных бросков в игре принадлежал Коби Брайантау и Дониеллу Маршаллу.

Напомним, что в начале сезона С.Карри прервал свою серию из 157 игр в регулярных чемпионатах, в которых ему удавалось забить хотя бы один трехочковый бросок.

Как сообщал УНН, украинский баскетболист А.Лень набрал 18 очков в матче НБА.