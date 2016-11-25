С.Абе висловив жаль з приводу розміщення російських ракет на Курилах

"Чотири острови є невід'ємною частиною території нашої країни. Ми направили дипломатичними маршрутами ... те, що це не сумісно з позицією нашої країни і викликає жаль", - сказав С.Абе.

Про розміщення ракетних комплексів "Бал" і "Бастіон" на островах, щодо яких триває суперечка Росії і Японії протягом 70 років, стало відомо цього тижня.

На 15-16 грудня заплановано візит президента РФ Володимира Путіна до Японії.