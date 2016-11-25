С.Абэ выразил сожаление по поводу размещения российских ракет на Курилах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сожаление в связи с размещением новых российских ракет на Южных Курилах, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Четыре острова являются неотъемлемой частью территории нашей страны. Мы направили дипломатическими маршрутами ... то, что это не совместимо с позицией нашей страны и вызывает сожаление", - сказал С.Абэ.
О размещении ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" на островах, по которым продолжается спор России и Японии в течение 70 лет, стало известно на этой неделе.
На 15-16 декабря запланирован визит президента РФ Владимира Путина в Японию.