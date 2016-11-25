С.Абэ выразил сожаление по поводу размещения российских ракет на Курилах

"Четыре острова являются неотъемлемой частью территории нашей страны. Мы направили дипломатическими маршрутами ... то, что это не совместимо с позицией нашей страны и вызывает сожаление", - сказал С.Абэ.

О размещении ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" на островах, по которым продолжается спор России и Японии в течение 70 лет, стало известно на этой неделе.

На 15-16 декабря запланирован визит президента РФ Владимира Путина в Японию.