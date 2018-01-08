Рятувальники знайшли у горах двох заблукалих туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Упродовж минулої доби рятувальники знайшли двох заблукалих у горах туристів та надали допомогу одному травмованому лижнику. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державної служби надзвичайних ситуацій.
У ДСНС повідомили, що 7 січня о 17:28 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у селищі Славське Сколівського району спускаючись з гори Тростян, заблукали хлопець та дівчина, 1996 та 1990 р.н.
О 18:50 рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби знайшли заблукалих. Медичної допомоги вони не потребували.
Окрім цього, 7 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасі г. Тростян надали допомогу 1 туристу-лижнику, який під час катання отримав травму правої руки.
Нагадаємо, у горах зберігається небезпека сходження лавин.