Рятувальники ще не ліквідували загорання торфу на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Київщині рятувальники продовжують ліквідацію загорання покладів торфу. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Київській області.
Так, 11 листопада о 09:00 до рятувальників надійшло повідомлення про загорання торфу поблизу села Обуховичі. До місця виклику негайно виїхали вогнеборці 41- ДПРЧ смт Іванків. По прибуттю на місце виклику рятувальники зафіксували загорання торфу на площі 0,4 га.
О 13:00 рятувальникам вдалося пожежу локалізувати. Наразі гасіння триває, працює 9 чоловік особового складу, автоцистерна та ПНС.