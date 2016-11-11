Спасатели еще не ликвидировали возгорание торфа в Киевской области

Так, 11 ноября в 09:00 к спасателям поступило сообщение о возгорании торфа вблизи села Обуховичи. К месту вызова немедленно выехали пожарные 41-ГПСЧ пгт Иванков. По прибытию на место вызова спасатели зафиксировали возгорание торфа на площади 0,4 га.

В 13:00 спасателям удалось пожар локализовать. Сейчас тушение продолжается, работает 9 человек личного состава, автоцистерна и ПНС.