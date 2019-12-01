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Рятувальники попереджають українців про сніг та ожеледицю

Рятувальники попереджають українців про сніг та ожеледицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні на початку наступного тижня. Про це йдеться в повідомленні на сайті ДСНС, передає УНН.

“За даними УкрГідрометцентру, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см”, — йдеться в повідомлені.

За даними ДСНС, у Карпатах значне снігоутворення снігового покриву висотою 10-20 см.

“На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, — наголошують рятувальники.

Як повідомляв УНН, у Києві підготувались до зими, снігоприбиральна техніка готова до роботи.

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