Рятувальники попередили про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У горах на Івано-Франківщині у четвер, 22 грудня, утримається значна сніголавинна небезпека. Як передає УНН, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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"22 грудня, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї Івано-Франківської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рівень)", - ідеться у повідомленні.
Деталі
В ДСНС закликають українців зважати на погодні умови та не планувати на цей час походів у гори.
Доповнення
У відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру повідомили українців, що з 23 вересня в Карпатах розпочався сезон сходження лавин.
14 грудня на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зафіксували -17 градусів морозу.