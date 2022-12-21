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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 19773 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Рятувальники попередили про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах

Рятувальники попередили про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах

Київ • УНН

 • 341492 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У горах на Івано-Франківщині у четвер, 22 грудня, утримається значна сніголавинна небезпека. Як передає УНН, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Цитата 

"22 грудня, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї Івано-Франківської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рівень)", - ідеться у повідомленні. 

Деталі 

В ДСНС закликають українців зважати на погодні умови та не планувати на цей час походів у гори. 

Доповнення

У відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру повідомили українців, що з 23 вересня в Карпатах розпочався сезон сходження лавин

14 грудня на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зафіксували -17 градусів морозу.

Українські Національні Новини

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