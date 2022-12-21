Спасатели предупредили об угрозе схода снежных лавин в Карпатах

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. В горах Ивано-Франковской области в четверг, 22 декабря, сохранится значительная снеголавинная опасность. Как передает УНН, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Цитата 

"22 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении. 

Детали 

В ГСЧС призывают украинцев учитывать погодные условия и не планировать в это время походов в горы. 

Дополнение

В отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра сообщили украинцев, что с 23 сентября в Карпатах начался сезон схода лавин

14 декабря на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах зафиксировали -17 градусов мороза.

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