Спасатели предупредили об угрозе схода снежных лавин в Карпатах

Цитата

"22 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Детали

В ГСЧС призывают украинцев учитывать погодные условия и не планировать в это время походов в горы.

Дополнение

В отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра сообщили украинцев, что с 23 сентября в Карпатах начался сезон схода лавин.

14 декабря на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах зафиксировали -17 градусов мороза.