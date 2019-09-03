Рятувальники попередили про підйом води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Внаслідок підвищення рівнів води на річках на заході України можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 3-4 вересня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м над поточними рiвнями на 8 годину 2 вересня, без загрози негативних наслідків. При значних зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, у низці областей України, зокрема, на заході, 3 вересня очікуються сильні дощі, грози та шквали.