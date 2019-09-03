Спасатели предупредили о подъеме воды в реках

"По данным Укргидрометцентра, 3-4 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями на 8:00 2 сентября, без угрозы негативных последствий. При значительных ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в ряде областей Украины, в частности, на западе, 3 сентября ожидаются сильные дожди, грозы и шквалы.