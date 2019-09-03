Українців попередили про зливи та грози
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У низці областей України, зокрема, на заході, у вівторок, 3 вересня, очікуються сильні дощі, грози та шквали. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"За повідомленням Укргідрометцентру, 3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, 3 вересня температура повітря вночі 14-19°, на узбережжі морів до 21°, вдень 27-32°, у західних областях 17-25°.
Як повідомляв УНН, протягом літа в Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів.