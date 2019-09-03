Украинцев предупредили о ливнях и грозах

"По сообщению Укргидрометцентра, 3 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - отметили в ведомстве.

Напомним, 3 сентября температура воздуха ночью 14-19°, на побережье морей до 21°, днем 27-32°, в западных областях 17-25°.

Как сообщал УНН, в течение лета в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов.