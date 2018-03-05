Рятувальники попередили про лавинну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Карпатах зберігається лавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служб из надзвичайних ситуацій.
“За даними УкрГідрометцентру, 5 березня у горах Івано-Франківської та високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, водночас, у ДСНС повідомили, що рух усіма автошляхами відкритий для автотранспорту.
Однак, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру), через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 5 населених пунктів у Луганській області.