Спасатели предупредили о лавинной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Карпатах сохраняется лавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы из чрезвычайных ситуаций.
"По данным УкрГидрометцентра, 5 марта в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ДСНС.
Напомним одновременно в ДСНС сообщили, что движение всеми автодорогами открыто для автотранспорта.
Однако, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра), из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 5 населенных пунктов в Луганской области.