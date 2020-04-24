Рятувальника судитимуть за ДТП з неповнолітньою постраждалою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт стосовно працівника ДСНС, якого підозрюють у вчиненні ДТП, де постраждала неповнолітня дівчина. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
“За наслідками досудового розслідування прокуратура Черкаської області направила до Придніпровського районного суду міста Черкаси обвинувальний акт стосовно працівника управління ДСНС у Черкаській області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України)”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що, за версією слідства, обвинувачений 24 січня 2020 року, керуючи автомобілем, наближався до нерегульованого пішохідного переходу на вулиці Припортовій у місті Черкаси, де наїхав на неповнолітню потерпілу. Вона отримала тяжкі тілесні ушкодження.
Вказано, що за вчинене передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Нагадаємо, підозру у вчиненні злочину працівнику ДСНС вручили 9 квітня.