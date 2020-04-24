Спасателя будут судить за ДТП с несовершеннолетней пострадавшей

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. В суд направили обвинительное заключение в отношении работника ГСЧС, которого подозревают в совершении ДТП, где пострадала несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

"По результатам досудебного расследования прокуратура Черкасской области направила в Приднепровский районный суд города Черкассы обвинительный акт в отношении работника управления ГСЧС в Черкасской области по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившего тяжелое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Указано, что, по версии следствия, обвиняемый 24 января 2020 года, управляя автомобилем, приближался к нерегулируемому пешеходному переходу на улице Припортовой в городе Черкассы, где наехал на несовершеннолетнего потерпевшую. Она получила тяжкие телесные повреждения.

Указано, что за совершенное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, подозрение в совершении преступления работнику ГСЧС вручили 9 апреля.

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