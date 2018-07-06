Рятувальна операція в Таїланді: загинув водолаз

Його робота полягала у тому, щоб доставити кисневі балони дітям. Водолаз пірнув, але не зміг повернутися у безпечне місце, через втрату свідомості від нестачі кисню. Спроби реанімувати його були безуспішними. В лікарні через деякий час після інциденту констатували його смерть.



"Це ще раз підкреслює небезпеку роботи у печері. Але ми не зупинимо рятувальну операцію", - сказав представник рятувальників Арпакорн Юконгкав.

Станом на зараз у рятувальній операції беруть участь близько 1 тисячі людей.

Як повідомляв УНН, у Таїланді знайшли живими всіх 12 дітей-футболістів, які декілька днів тому назад зникли у печері.



Поки що підлітків не дістали з печери. Рятувальники зазначають, що знайшли їх і переконалися, що всі зниклі живі. Для їхнього визволення з печер відкачують воду. А поки рятувальники вважають, що діти можуть залишитися у печері ще на декілька місяців.



Засновник електронної платіжної системи PayPal, компанії SpaceX та керівник Tesla, мільярдер-винахідник Ілон Маск повідомив, що "з задоволенням допоможе у порятунку тайської футбольної команди, яка застрягла у печері".