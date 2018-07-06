Рятувальна операція в Таїланді: загинув водолаз
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Уночі загинув колишній військовий водолаз, який приєднався до пошукових дій, щоб врятувати групу дітей, які опинилися в затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон в Таїланді. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Його робота полягала у тому, щоб доставити кисневі балони дітям. Водолаз пірнув, але не зміг повернутися у безпечне місце, через втрату свідомості від нестачі кисню. Спроби реанімувати його були безуспішними. В лікарні через деякий час після інциденту констатували його смерть.
"Це ще раз підкреслює небезпеку роботи у печері. Але ми не зупинимо рятувальну операцію", - сказав представник рятувальників Арпакорн Юконгкав.
Станом на зараз у рятувальній операції беруть участь близько 1 тисячі людей.
Як повідомляв УНН, у Таїланді знайшли живими всіх 12 дітей-футболістів, які декілька днів тому назад зникли у печері.
Поки що підлітків не дістали з печери. Рятувальники зазначають, що знайшли їх і переконалися, що всі зниклі живі. Для їхнього визволення з печер відкачують воду. А поки рятувальники вважають, що діти можуть залишитися у печері ще на декілька місяців.
Засновник електронної платіжної системи PayPal, компанії SpaceX та керівник Tesla, мільярдер-винахідник Ілон Маск повідомив, що "з задоволенням допоможе у порятунку тайської футбольної команди, яка застрягла у печері".