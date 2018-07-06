Спасательная операция в Таиланде: погиб водолаз

Его работа заключалась в том, чтобы доставить кислородные баллоны детям. Водолаз нырнул, но не смог вернуться в безопасное место, из-за потери сознания от недостатка кислорода. Попытки реанимировать его были безуспешными. В больнице спустя некоторое время после инцидента констатировали его смерть.



"Это еще раз подчеркивает опасность работы в пещере. Но мы не остановим спасательную операцию", - сказал представитель спасателей Арпакорн Юконгкав.

По состоянию на сейчас в спасательной операции принимают участие около 1000 человек.

Как сообщал УНН, в Таиланде нашли живыми всех 12 детей-футболистов, которые несколько дней назад исчезли в пещере.



Пока подростков не достали из пещеры. Спасатели отмечают, что нашли их и убедились, что все пропавшие живы. Для их освобождения из пещер откачивают воду. А пока спасатели считают, что дети могут остаться в пещере еще на несколько месяцев.



Основатель электронной платежной системы PayPal, компании SpaceX и руководитель Tesla, миллиардер-изобретатель Маск сообщил, что "с удовольствием поможет в спасении тайской футбольной команды, которая застряла в пещере".