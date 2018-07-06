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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 85886 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Спасательная операция в Таиланде: погиб водолаз

Спасательная операция в Таиланде: погиб водолаз

Киев  •  УНН

 • 16579 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Ночью погиб бывший военный водолаз, который присоединился к поисковым действиям, чтобы спасти группу детей, которые оказались в затопленной пещере Тхам Луанг Нанг Нон в Таиланде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Его работа заключалась в том, чтобы доставить кислородные баллоны детям. Водолаз нырнул, но не смог вернуться в безопасное место, из-за потери сознания от недостатка кислорода. Попытки реанимировать его были безуспешными. В больнице спустя некоторое время после инцидента констатировали его смерть.

"Это еще раз подчеркивает опасность работы в пещере. Но мы не остановим спасательную операцию", - сказал представитель спасателей Арпакорн Юконгкав.

По состоянию на сейчас в спасательной операции принимают участие около 1000 человек.

Как сообщал УНН, в Таиланде нашли живыми всех 12 детей-футболистов, которые несколько дней назад исчезли в пещере.

Пока подростков не достали из пещеры. Спасатели отмечают, что нашли их и убедились, что все пропавшие живы. Для их освобождения из пещер откачивают воду. А пока спасатели считают, что дети могут остаться в пещере еще на несколько месяцев.

Основатель электронной платежной системы PayPal, компании SpaceX и руководитель Tesla, миллиардер-изобретатель Маск сообщил, что "с удовольствием поможет в спасении тайской футбольной команды, которая застряла в пещере".

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