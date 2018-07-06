Рятувальна операція в Таїланді: Ілон Маск відправляє інженерів

"Може бути, варто спробувати: вставити трубку з нейлону діаметром 1м (або коротший набір труб для найважчих складових частин) через мережу печер і роздути повітря? Треба створити повітряний тунель під водою у печері. Команда SpaceX намагається комунікувати з тайським урядом. Наша команда підключилася", - написав він.



Додамо, що поки немає будь-якої офіційної інформації від SpaceX чи тайського уряду стосовно цього повідомленя.



Уночі загинув колишній військовий водолаз, який приєднався до пошукових дій, щоб врятувати групу дітей, які опинилися в затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон в Таїланді.



У Таїланді знайшли живими всіх 12 дітей-футболістів, які декілька днів тому назад зникли у печері.

Поки що підлітків не дістали з печери. Рятувальники зазначають, що знайшли їх і переконалися, що всі зниклі живі. Для їхнього визволення з печер відкачують воду. А поки рятувальники вважають, що діти можуть залишитися у печері ще на декілька місяців.

Засновник електронної платіжної системи PayPal, компанії SpaceX та керівник Tesla, мільярдер-винахідник Ілон Маск повідомив, що "з задоволенням допоможе у порятунку тайської футбольної команди, яка застрягла у печері".