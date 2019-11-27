Рябошапка хоче перевірити матеріали провадження щодо Садового
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України звернулась до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для перевірки матеріалів кримінального провадження щодо мера Львова Андрія Садового. Про це сьогодні заявив журналістам Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
“Справа (кримінальна — ред.) не в суді, там, наскільки я розумію, розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу (Садовому — ред.). Ми звернулись до САП — я теж хочу перевірити матеріали цього провадження, потім ми зробимо власні висновки. Є й інша справа, я про неї вчора дізнався з Медіа, про те що нібито суд зобов’язав Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне провадження за фактом однієї з заяв Садового. Поки ми не отримували таких рішень”, — сказав Генпрокурор.
Нагадаємо, минулого тижня мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада вручила йому підозру.
З його слів, йдеться про справу інвестиційної компанії і її планів будівництва індустріального парку. Як розповів Садовий, у 2015 році Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучив інвестора — компанію CTP, від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Компанія повинна була збудувати індустріальний парк.
Сьогодні Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для Садового.
Йому інкримінують зловживання владою.
Як повідомляв УНН, САП проситиме Садовому запобіжний захід у вигляді застави обсягом 50 мільйонів гривень.