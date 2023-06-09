"Румунія подає хороший приклад": Кулеба привітав рішення країни про висилку співробітників посольства рф
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Румунії вислати з країни 51 співробітника посольства рф у Бухаресті, і додав, що країна "подає хороший приклад" тим, що скорочує дипломатичну присутність країни-агресора, передає УНН.
Цитата
"Я аплодую крокам Румунії щодо значного скорочення дипломатичної присутності росії. Єдина правильна реакція на поведінку москви – жорстка політична та економічна ізоляція. Румунія подає хороший приклад", - заявив він у Twitter.
Доповнення
Міністерство закордонних справ Румунії 8 червня повідомило, що на прохання очільника МЗС Богдана Ауреску посол рф в Бухаресті був проінформований про скорочення дипломатичного персоналу та техніко-адміністративного представництва росії в Румунії.
За рішенням румунської влади, рф має скоротити кількість посад у Румунії на 51 – тобто на 21 дипломатичну посаду та на 30 посад техніко-адміністративного персоналу.