"Румыния подает хороший пример": Кулеба приветствовал решение страны о высылке сотрудников посольства рф
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Румынии выслать из страны 51 сотрудника посольства рф в Бухаресте, и добавил, что страна "подает хороший пример" тем, что сокращает дипломатическое присутствие страны-агрессора, передает УНН.
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"Я аплодирую шагам Румынии по значительному сокращению дипломатического присутствия россии. Единственная правильная реакция на поведение москвы – жесткая политическая и экономическая изоляция. Румыния подает хороший пример", - заявил он в Twitter.
Дополнение
Министерство иностранных дел Румынии 8 июня сообщило, что по просьбе главы МИД Богдана Ауреску посол рф в Бухаресте был проинформирован о сокращении дипломатического персонала и технико-административного представительства россии в Румынии.
По решению румынских властей, рф должна сократить количество должностей в Румынии на 51 – то есть на 21 дипломатическую должность и на 30 должностей технико-административного персонала.