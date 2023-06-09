"Румыния подает хороший пример": Кулеба приветствовал решение страны о высылке сотрудников посольства рф

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"Я аплодирую шагам Румынии по значительному сокращению дипломатического присутствия россии. Единственная правильная реакция на поведение москвы – жесткая политическая и экономическая изоляция. Румыния подает хороший пример", - заявил он в Twitter.

Дополнение

Министерство иностранных дел Румынии 8 июня сообщило, что по просьбе главы МИД Богдана Ауреску посол рф в Бухаресте был проинформирован о сокращении дипломатического персонала и технико-административного представительства россии в Румынии.

По решению румынских властей, рф должна сократить количество должностей в Румынии на 51 – то есть на 21 дипломатическую должность и на 30 должностей технико-административного персонала.