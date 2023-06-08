Румунія висилає 51 співробітника посольства рф
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Міністерство закордонних справ Румунії повідомляє, що на прохання Міністра закордонних справ Богдана Ауреску посол російської федерації в Бухаресті був проінформований про скорочення дипломатичного персоналу та техніко-адміністративного представництва російської федерації в Румунії шляхом обмеження його чисельності рівня, близького до чисельності дипломатичного і техніко-адміністративного представництва Румунії в російській федерації, інформує УНН з посиланням на заяву МЗС.
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Таким чином, за рішенням румунської влади, рф має скоротити кількість посад у Румунії на 51 – тобто на 21 дипломатичну посаду та на 30 посад техніко-адміністративного персоналу. Вибір посад, які будуть скорочені, та людей, які повинні залишити Румунію, належать (на цьому етапі) російської федерації з урахуванням обмежень, пов'язаних з кожною категорією (дипломати, відповідно, технічний та адміністративний персонал).
"Захід був прийнятий відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини і відображає поточний рівень двосторонніх відносин, різко знижений Румунією після того, як російська федерація розпочала агресивну війну проти України", - йдеться в повідомленні.
Російська сторона також була проінформована про те, що вона має не більше 30 днів на виконання рішення румунської сторони.
Якщо цього терміну не буде дотримано, МЗС Румунії вживатиме заходів щодо реалізації рішення шляхом відкликання акредитації деяких членів дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу російської федерації в Румунії.