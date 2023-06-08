Румыния высылает 51 сотрудника посольства рф

Детали

Таким образом, по решению румынских властей, рф должна сократить количество должностей в Румынии на 51 – то есть на 21 дипломатическую должность и на 30 должностей технико-административного персонала. Выбор должностей, которые будут сокращены, и людей, которые должны покинуть Румынию, принадлежат (на этом этапе) российской федерации с учетом ограничений, связанных с каждой категорией (дипломаты, соответственно, технический и административный персонал).

"Мера была принята в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях и отражает текущий уровень двусторонних отношений, резко сниженный Румынией после того, как российская федерация начала агрессивную войну против Украины", — говорится в сообщении.

Российская сторона также была проинформирована о том, что она имеет не более 30 дней на выполнение решения румынской стороны.

Если этот срок не будет соблюден, МИД Румынии примет меры по реализации решения путем отзыва аккредитации некоторых членов дипломатического и административно-технического персонала российской федерации в Румынии.