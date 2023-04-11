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Румунія планує придбати винищувачі F-35 для посилення протиповітряної оборони

Румунія планує придбати винищувачі F-35 для посилення протиповітряної оборони

Київ • УНН

 • 650846 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Румунія має намір закупити американські винищувачі F-35 останнього покоління для посилення своєї протиповітряної оборони, йдеться у заяві Вищої ради оборони країни (CSAT) у вівторок, передає УНН.

У країні, яка має 650-кілометровий кордон з Україною, перебуває система протиракетної оборони США, а станом на минулий рік на її території розміщена постійна бойова група альянсу НАТО.

Цитата

"Наявність надійних, функціонально сумісних, гнучких та ефективних оперативних засобів протиповітряної оборони … у рамках наших зобов'язань як держави НАТО та ЄС є ключем до досягнення Румунією цілей своєї оборонної політики", - йдеться у заяві.

"Процес модернізації ВПС буде продовжено за рахунок придбання літаків F-35 останнього покоління".

Рада не уточнила терміни чи цифри покупки.

Додамо

Минулого року президент Клаус Йоганніс заявив, що Румунія розглядає можливість придбання літаків F-35, які виготовляє американський виробник зброї Lockheed Martin Corp.

У березні міністерство оборони заявило, що Румунія придбає танки Abrams виробництва General Dynamics у рамках ширших планів оборонних придбань.

У грудні міністерство оборони Румунії підписало угоду про придбання семи безпілотних авіаційних комплексів Watchkeeper X ізраїльської компанії з виробництва оборонної електроніки Elbit Systems приблизно за 1,89 мільярда леїв (418,02 мільйона доларів).

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