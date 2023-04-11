Румыния планирует приобрести истребители F-35 для усиления противовоздушной обороны

В стране, которая имеет 650-километровую границу с Украиной, находится система противоракетной обороны США, а по состоянию на прошлый год на ее территории размещена постоянная боевая группа альянса НАТО.

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"Наличие надежных, функционально совместимых, гибких и эффективных оперативных средств противовоздушной обороны … в рамках наших обязательств как государства НАТО и ЕС является ключом к достижению Румынией целей своей оборонной политики", - говорится в заявлении.

"Процесс модернизации ВВС будет продолжен за счет приобретения самолетов F-35 последнего поколения".

Совет не уточнил сроки или цифры покупки.

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В прошлом году президент Клаус Йоханнис заявил, что Румыния рассматривает возможность приобретения самолетов F-35, которые производит американский производитель оружия Lockheed Martin Corp.

В марте министерство обороны заявило, что Румыния приобретет танки Abrams производства General Dynamics в рамках более широких планов оборонных приобретений.

В декабре министерство обороны Румынии подписало соглашение о приобретении семи беспилотных авиационных комплексов Watchkeeper X израильской компании по производству оборонной электроники Elbit Systems примерно за 1,89 миллиарда леев (418,02 миллиона долларов).