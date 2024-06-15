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Румунія відмовила у видачі віз російської делегації на ПА ОБСЄ

Румунія відмовила у видачі віз російської делегації на ПА ОБСЄ

Київ • УНН

 • 103799 перегляди

Румунія відмовила у видачі віз усій російській делегації на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ в Бухаресті, посилаючись на агресію Росії проти України.

Влада Румунії відмовила у видачі віз російської делегації для відвідування сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) у Бухаресті. Про це повідомив російський сенатор Григорій Карасін у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

Він розповів, що на адресу Росії надійшла нота МЗС Румунії.

У документі йдеться, що з урахуванням "російської агресії проти України" жодному з членів делегації Росії не видадуть візу і не дозволять в'їзд до країни.

Сесію ПА ОБСЄ заплановано на кінець червня.

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Лілія Подоляк

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