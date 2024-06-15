Румунія відмовила у видачі віз російської делегації на ПА ОБСЄ
Київ • УНН
Румунія відмовила у видачі віз усій російській делегації на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ в Бухаресті, посилаючись на агресію Росії проти України.
Влада Румунії відмовила у видачі віз російської делегації для відвідування сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) у Бухаресті. Про це повідомив російський сенатор Григорій Карасін у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Деталі
Він розповів, що на адресу Росії надійшла нота МЗС Румунії.
У документі йдеться, що з урахуванням "російської агресії проти України" жодному з членів делегації Росії не видадуть візу і не дозволять в'їзд до країни.
Сесію ПА ОБСЄ заплановано на кінець червня.
Комітет ПАРЄ закликає країни ЄС продовжити тимчасовий захист біженцям з України30.05.24, 17:48 • 32680 переглядiв