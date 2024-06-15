Власти Румынии отказали в выдаче виз российской делегации для посещения сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в Бухаресте. Об этом сообщил российский сенатор Григорий Карасин в своем телеграм-канале, передает УНН.

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Он рассказал, что в адрес России поступила нота МИД Румынии.

В документе говорится, что с учетом "российской агрессии против Украины" ни одному из членов делегации России не выдадут визу и не разрешат въезд в страну.

Сессия ПА ОБСЕ запланирована на конец июня.

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