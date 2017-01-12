Рух великовагового транспорту відновили у Херсоні
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 12 січня. УНН. З 10.00 сьогоднішнього дня у Херсоні відновлено рух великовагового автомобільного транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління громадських зв'язків Херсонської міської ради.
Нагадаємо, що на період дії заборони руху великовагового вантажного транспорту було визначено місця відстою – на в’їзді в місто, на Миколаївському шосе, в районі авторинку, на Бериславському шосе, в районі одного з заводів, на шосе В’ячеслава Чорновола (Кіндійському), в районі винзаводу та в’їзду в сел. Комишани.
З 00:00 Херсон був закритий для руху великовагового автомобільного транспорту. Обмежити в'їзд вантажівок вирішили через складні погодні умови.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через негоду рух транспорту обмежено в трьох областях.