Движение большегрузного транспорта восстановили в Херсоне
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 12 января. УНН. С 10.00 сегодняшнего дня в Херсоне восстановлено движение большегрузного автомобильного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление общественных связей городского совета.
Напомним, что в период действия запрета движения большегрузного грузового транспорта определили места отстоя - на въезде в город, на Николаевском шоссе, в районе авторынка, на Бериславском шоссе, в районе одного из заводов, на шоссе Вячеслава Черновола (Киндийское), в районе винзавода и въезда в пос. Комышаны.
С 00:00 Херсон был закрыт для движения большегрузного автомобильного транспорта. Ограничить въезд грузовиков решили из-за сложных погодных условий.
Напомним, как сообщал УНН, из-за непогоды движение транспорта ограничено в трех областях.