Рубан про отруєння шаурмою: подібні спалахи не фіксувалися останні 10 років

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Масове отруєння киян шаурмою сталося через відсутність постійних перевірок столичних суб'єктів господарювання. Про це заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, передає УНН із посиланням на прес-службу управління.

"Майже 10 років в Києві не було зареєстровано таких спалахів. Через те, що проводився щорічний, щоквартальний контроль за суб’єктами господарювання. На жаль, на сьогоднішній день суб’єкти господарювання перевіряються раз на 2 роки. Це суб’єкти господарювання, які відносяться до середнього та малого бізнесу. Ця вимога прописана в законі, який відповідає всім міжнародним нормам", - повідомив він.

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В управлінні також констатували, що усі торгові точки, де отруїлися кияни, належать одному суб'єкту господарювання.

"У всі торгові точки неякісні продукти поставляв один суб'єкт господарювання, що здійснював реалізацію шаурми. Цей факт буде розслідуватися правоохоронцями, згідно зі статтею 358 КК", - додав очільник управління.

Як писав УНН, раніше у таборі "Орлятко" в Донецькій області отруїлися 60 дітей. Згодом з'ясувалося, що причиною масового отруєння стали борщ і вівсянка.

Також нагадаємо, що в результаті отруєння дітей у таборі відпочинку "Славутич" у Київській області одна дитина впала в кому.

Після цього випадку заклад обіцяли закрити, але він все одно продовжив роботу і прийняв на відпочинок нову зміну дітей.

Відзначимо, що, за словами депутата Сергія Тригубенка, перевірки санаторіїв не убезпечують відпочивальників від негативних наслідків. А за масові отруєння як дорослих, так і дітей, в Україні практично не карають.

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