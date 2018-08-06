Рубан об отравлении шаурмой: подобные вспышки не фиксировались последние 10 лет

"Почти 10 лет в Киеве не было зарегистрировано таких вспышек. Так как проводился ежегодный, ежеквартальный контроль за субъектами хозяйствования. К сожалению, на сегодняшний день субъекты хозяйствования проверяются раз в 2 года. Это субъекты хозяйствования, которые относятся к среднему и малому бизнесу. Это требование прописано в законе, который соответствует всем международным нормам", - сообщил он.

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В управлении также констатировали, что все торговые точки, где отравились киевляне, принадлежат одному субъекту хозяйствования.

"Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. Этот факт будет расследоваться правоохранителями по статье 358 УК", - добавил глава управления.

Как писал УНН, ранее в лагере "Орленок" в Донецкой области отравились 60 детей. Впоследствии выяснилось, что причиной массового отравления стали борщ и овсянка.

Также напомним, что в результате отравления детей в лагере отдыха "Славутич" в Киевской области один ребенок впал в кому.

После этого случая заведение обещали закрыть, но он все равно продолжил работу и принял на отдых новую смену детей.

Отметим, что, по словам депутата Сергея Тригубенко, проверки санаториев не ограждают отдыхающих от негативных последствий. А за массовые отравления как взрослых, так и детей, в Украине практически не наказывают.