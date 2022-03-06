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RU.TV заявили, що припиняють співпрацю з деякими українськими артистами через вислови проти Росії

RU.TV заявили, що припиняють співпрацю з деякими українськими артистами через вислови проти Росії

Київ • УНН

 • 370924 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Російський музично-розважальний канал RU.TV повідомив у Instagram, що припиняє співпрацю з українськими артистами через негативні вислови у сторону Росії. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Телеканал RU.TV призупиняє співпрацю з українськими музикантами Іваном Дорном, Максом Барським, Потапом та Настею, MONATIK, DOROFEEVA, LOBODA, Вірою Брежнєвою... Причиною прийнятого рішення стали різкі висловлювання музикантів на адресу Росії та колег по сцені на тлі відносин між Росією та Україною, що загострилися", - йдеться у повідомленні.

Окрім українських артистів під "бойкот" потрапили Валерій Меладзе, Алла Пугачова, Максим Галкін, «Акваріумом», гурт #2Маші. 

"Телеканал RU.TV на чільне місце ставить повагу до слухачів. Пихале, зневажливе ставлення музикантів до російських слухачів при висловлюванні своєї політичної позиції не залишило вибору, було прийнято рішення розірвати існуючі контракти з вищезгаданими музикантами", - додали у звернені телеканалу.

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Публикация от Телеканал RU.TV (@ru_tv)

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