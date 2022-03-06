RU.TVзаявили, что прекращают сотрудничество с некоторыми украинскими артистами из-за высказываний против России

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"Телеканал RU.TV приостанавливает сотрудничество с украинскими музыкантами Иваном Дорном, Максом Барским, Потапом и Настей, MONATIK, ДОРОФЕЕВОЙ, LOBODA, Верой Брежневой. Причиной принятого решения стали резкие высказывания музыкантов в адрес России и коллег по сцене на фоне отношений между Россией и Украиной обострились", - говорится в сообщении.

Кроме украинских артистов под бойкот попали Валерий Меладзе, Алла Пугачева, Максим Галкин, "Аквариумом", группа #2Маші.

" ТелеканалRU.TVво главу угла ставит уважение к слушателям. Пихале, пренебрежительное отношение музыкантов до российских слушателей при высказывании своей политической позиции не оставило выбора, было принято решение расторгнуть существующие контракты с вышеупомянутыми музыкантами", - добавили в обращении телеканала.