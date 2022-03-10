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Розвідка оприлюднила список злочинців з ОМОНу, які беруть участь у каральних операціях проти населення України

Розвідка оприлюднила список злочинців з ОМОНу, які беруть участь у каральних операціях проти населення України

Київ • УНН

 • 235730 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони країни оприлюднило список військових злочинців ОМОНу. Нелюди беруть участь у каральних операціях проти мирного населення на тимчасово зайнятих противником територіях України, пише УНН.

Цитата

“ГУР МО України здобуло список військових злочинців ОМОН управління росгвардії по Нижньогородській області. Вони беруть участь у каральних операціях проти мирного населення на тимчасово зайнятих противником територіях України. Україна — це вам не дітей й бабусь на мітингах гумовими кийками розганяти. Прізвища ваші є. Відплата — близько”, - наголосили розвідники.

Деталі

В оприлюдненому списку близько 20 імен – від командирів до звичайних поліцейських:

Заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области полковник полиции Кузоватов Владимир Николаевич

Командир 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области майор полиции Благообразов Иван Андреевич

Заместитель командира 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший лейтенант полиции Конторин Алексей Александрович

Старшина 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший прапорщик полиции Ярмакович Эдуард Николаевич

Командир 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области лейтенант полиции Рукацов Сергей Александрович

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области младший сержант полиции Хачатуров Владимир Михайлович

Полицейский (боец-снайпер) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Федоров Сергей Николаевич

Полицейский (водитель) 2 моторизованного отделения 1 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Смирнов Александр Николаевич

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области младший сержант полиции Пискарев Максим Павлович

Полицейский (боец) 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области сержант полиции Козлов Евгений Владимирович

Полицейский (боец-высотник) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области сержант полиции Мукабенов Игорь Игоревич

Заместитель командира 1 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший лейтенант полиции Свистухин Роман Викторович

Полицейский (боец) 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Сивохин Алексей Петрович

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший сержант полиции Васильев Дмитрий Олегович

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старшина полиции Трескин Алексей Евгеньевич

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший сержант полиции Серебренников Евгений Александрович

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший сержант полиции Серебренников Дмитрий Александрович

Полицейский (боец-снайпер) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Малошта Александр Владимирович

Полицейский (взрывотехник) инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший прапорщик полиции Ларионов Александр Валерьевич

Полицейский (водитель) 1 моторизованного отделения 2 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Мордовин Александр Михайлович

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