Разведка обнародовала список преступников из ОМОНа, участвующих в карательных операциях против населения Украины

Цитата

“ГУР МО Украины получило список военных преступников ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области. Они участвуют в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины. Украина - это вам не детей и бабушек на митингах резиновыми дубинками разгонять. Возмездие — близко", - подчеркнули разведчики.

Детали

В обнародованном списке около 20 имен - от командиров до обычных полицейских:

Заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области полковник полиции Кузоватов Владимир Николаевич

Командир 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области майор полиции Благообразов Иван Андреевич

Заместитель командира 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший лейтенант полиции Конторин Алексей Александрович

Старшина 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший прапорщик полиции Ярмакович Эдуард Николаевич

Командир 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области лейтенант полиции Рукацов Сергей Александрович

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области младший сержант полиции Хачатуров Владимир Михайлович

Полицейский (боец-снайпер) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Федоров Сергей Николаевич

Полицейский (водитель) 2 моторизованного отделения 1 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Смирнов Александр Николаевич

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области младший сержант полиции Пискарев Максим Павлович

Полицейский (боец) 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области сержант полиции Козлов Евгений Владимирович

Полицейский (боец-высотник) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области сержант полиции Мукабенов Игорь Игоревич

Заместитель командира 1 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший лейтенант полиции Свистухин Роман Викторович

Полицейский (боец) 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Сивохин Алексей Петрович

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший сержант полиции Васильев Дмитрий Олегович

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старшина полиции Трескин Алексей Евгеньевич

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший сержант полиции Серебренников Евгений Александрович

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший сержант полиции Серебренников Дмитрий Александрович

Полицейский (боец-снайпер) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Малошта Александр Владимирович

Полицейский (взрывотехник) инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший прапорщик полиции Ларионов Александр Валерьевич

Полицейский (водитель) 1 моторизованного отделения 2 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Мордовин Александр Михайлович.

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