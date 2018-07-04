Розстріляли, а тіла закопали на полі: на Сумщині скоїли потрійне вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У Краснопільському районі Сумської області затримали двох осіб за потрійне вбивство. Про це у Facebook повідомляє прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
Так, 2 липня були виявлені покинуті автомобілі “Renault Trafic” та “Volkswagen LT”, в салоні яких були сліди крові, а поблизу знайдено 11 стріляних гільз. Правоохоронці знайшли та вилучили документи, що належать трьом жителям Запорізької області. Водночас у озері неподалік с. Лозове Краснопільського району виявлено велику кількість чоловічого одягу, у тому числі з кульовими отворами та слідами крові, взуття та документи.
Як з’ясувалось під час слідства, троє жителів Запорізької області, 82, 84 та 78 року народження, того дня планували перевезти поза пунктом пропуску в Краснопільському районі на територію Росії запчастини до сільськогосподарської техніки.
З 2 липня 2018 року на зв’язок із родичами вони не виходили.
“За результатом проведених оперативно-розшукових заходів 3 липня 2018 року затримано 41-річного житель смт Краснопілля та 36-річного сумчанина, стосовно яких зібрано достатньо доказів щодо їх причетності до зникнення трьох осіб та заволодіння їх майном”, — йдеться у повідомленні.
Під час обшуків було виявлено 3 золотих та 1 срібний ланцюжки, пусті та повні пляшки з-під оцту, гільзи та кулі різного калібру. Окрім того, в одному транспортному засобі розбиті два бокові та лобове скло, у салоні — чисельні потьоки та нашарування крові. Родичі жителів Запорізької області підтвердили, що вилучені ювелірні вироби належать зниклим.
За результатом прочісування території 4 липня 2018 року спочатку знайдено 4 мобільні телефони, що належали зниклим, а близько 18.00 поблизу смт Краснопілля виявлено три трупи з вогнепальними пораненнями, закопані на полі, засіяному соняшником.
Затриманим вже готується повідомлення про підозру за п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство трьох осіб з корисливих мотивів) КК України. До обрання запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання. Прокуратура наполягатиме на їх триманні під вартою. Разом з тим, встановлюються інші особи, які також можуть бути причетні до вбивства.
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, поліція Києва розслідує обставини вбивства жінки у ліфті столичної багатоповерхівки у районі Теремки.