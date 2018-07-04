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Расстреляли, а тела закопали в поле: в Сумской области совершили тройное убийство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. В Краснопольском районе Сумской области задержали двух человек за тройное убийство. Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

Так, 2 июля были обнаружены брошенные автомобили "Renault Trafic" и "Volkswagen LT", в салоне которых были следы крови, а вблизи найдено 11 стреляных гильз. Правоохранители нашли и изъяли документы, принадлежащие трем жителям Запорожской области. В то же время в озере неподалеку с. Лозовое Краснопольского района обнаружено большое количество мужской одежды, в том числе с пулевыми отверстиями и следами крови, обувь и документы.

Как выяснилось в ходе следствия, трое жителей Запорожской области, 82, 84 и 78 года рождения, в тот день планировали перевезти вне пункта пропуска в Краснопольском районе на территорию России запчасти к сельскохозяйственной технике.

С 2 июля 2018 года на связь с родственниками они не выходили.

"По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий 3 июля 2018 года задержан 41-летний житель пгт Краснополье и 36-летний сумчанин, в отношении которых собрано достаточно доказательств их причастности к исчезновению трех человек и завладению их имуществом", - говорится в сообщении.

Во время обысков были обнаружены 3 золотых и 1 серебряная цепочки, пустые и полные бутылки из-под уксуса, гильзы и пули разного калибра. Кроме того, в одном транспортном средстве разбиты два боковых и лобовое стекло, в салоне - многочисленные потеки и наслоения крови. Родственники жителей Запорожской области подтвердили, что изъятые ювелирные изделия принадлежат пропавшим.

По результатам прочесывание территории 4 июля 2018 года сначала найдено 4 мобильных телефона, принадлежавших пропавшим, а около 18.00 вблизи пгт Краснополье обнаружены три трупа с огнестрельными ранениями, закопанные на поле, засеянном подсолнечником.

Задержанным уже готовится сообщение о подозрении по п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство трех человек из корыстных побуждений) УК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания. Прокуратура будет настаивать на их содержании под стражей. Вместе с тем, устанавливаются другие лица, которые также могут быть причастны к убийству.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полиция Киева расследует обстоятельства убийства женщины в лифте столичной многоэтажки в районе Теремки.

Украинские Национальные Новости

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