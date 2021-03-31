Розрахуватись за паркування можна буде через термінали та банкомати: постанова КМУ

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“Прийняття постанови запровадить в Україні сучасніші та комфортніші умови паркування транспортних засобів. Це, своєю чергою, збалансує інтереси осіб з інвалідністю, пішоходів, автомобілістів, суб’єктів господарювання та забезпечить розвиток системи паркування в Україні на європейському рівні”, — зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, слова якого наводить пресслужба.

Деталі

Проектом постанови, зокрема, передбачається:

— надати повноваження інспекторам з паркування (уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);

— запровадити відповідальність щодо доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів;

— удосконалити способи оплати паркувальних послуг (у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування);

— ввести заборону для суб’єктів господарювання обладнувати місця для паркування на тротуарах.

У міністерстві зазначають, що прийняття постанови сприятиме покращенню якості надання послуг з паркування, збільшенню надходжень коштів до місцевих бюджетів, використанню майданчиків для паркування з максимальною ефективністю за рахунок раціональної організації та введення нових інноваційних технологій оплати послуг і контролю за здійсненням оплати.

Також органи місцевого самоврядування отримають дієві важелі для розв’язання транспортних проблем у населених пунктах.

Довідково

З 27 вересня 2018 року в Україні діє закон, яким поліції дозволяється фото- та відеофіксація порушень парковки автомобіля та яким запроваджуються нові штрафи за порушення правил паркування. За новим законом, обов’язковим є залишення копію постанови або повідомлення про притягнення до адмінвідповідальності за порушення, зафіксовані у режимі фото- та відеозапису, на лобовому склі транспортного засобу.



Водночас розглядати справи про адмінправопорушення та евакуацію отримають інспектори з паркування.

Сума штрафу за порушення правил паркування, у тому числі і неоплата вартості парковки за кожну добу користування, визначена у законі у 20-кратному розмірі від вартості однієї години парковки.

Паркування на безплатних парковках водіями без відповідних пільг, або у місцях, де заборонена парковка того виду транспорту, яким користується водій, обернеться штрафом у 30-кратному розмірі від вартості однієї години парковки.