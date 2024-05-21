Розрахунки нових тарифів на електроенергію здійснюються, але конкретної ціни - немає

До кінця місяця діятиме існуючий тариф. Проводяться розрахунки щодо нових цін на спеціальні обов'язки, з урахуванням спроможності населення оплачувати тарифи та підготовки до опалювального сезону.

Про це розповів Заступник міністра енергетики України Микола Колісник у ефірі телемарафону, передає УНН.

До кінця цього місяця буде діяти існуючий тариф. Зараз здійснюються розрахунки, щодо продовження усов спеціальних обов’язків на різних цінах, але перш за все вони грунтуються на фактах, того, що населення має бути в змозі оплачувати ці тарифи. А другий фактор це те, що це має сприяти підготуватись до опалювального сезону та провести ремонтну кампанію