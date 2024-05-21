Розрахунки нових тарифів на електроенергію здійснюються, але конкретної ціни - немає
Київ • УНН
Існуючий тариф на електроенергію діятиме до кінця місяця. Нові тарифи розраховуються з урахуванням платоспроможності населення та підготовки до опалювального сезону.
До кінця місяця діятиме існуючий тариф. Проводяться розрахунки щодо нових цін на спеціальні обов'язки, з урахуванням спроможності населення оплачувати тарифи та підготовки до опалювального сезону.
Про це розповів Заступник міністра енергетики України Микола Колісник у ефірі телемарафону, передає УНН.
До кінця цього місяця буде діяти існуючий тариф. Зараз здійснюються розрахунки, щодо продовження усов спеціальних обов’язків на різних цінах, але перш за все вони грунтуються на фактах, того, що населення має бути в змозі оплачувати ці тарифи. А другий фактор це те, що це має сприяти підготуватись до опалювального сезону та провести ремонтну кампанію
Він зазначає, що минулого року за рахунок не значного підняття тарифу, Міненерго отримало змогу додати 3 ГВт потужності, що дало можливість пройти опалювальний сезон без відключень.
Розрахунки здійснюються, конкретної ціни - немає
Нагадаємо
У Міненерго обговорюють можливість підвищення тарифів. Це питання ще не вирішено, але без додаткових коштів Україна не зможе належним чином підготуватися до наступного опалювального сезону.