Расчеты новых тарифов на электроэнергию осуществляются, но конкретной цены - нет

До конца месяца будет действовать существующий тариф. Проводятся расчеты по новым ценам на специальные обязанности, с учетом способности населения оплачивать тарифы и подготовки к отопительному сезону.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.

До конца этого месяца будет действовать существующий тариф. Сейчас осуществляются расчеты, о продлении усов специальных обязанностей на разных ценах, но прежде всего они основываются на фактах, того, что население должно быть в состоянии оплачивать эти тарифы. А второй фактор это то, что это должно способствовать подготовиться к отопительному сезону и провести ремонтную кампанию - говорит Колесник.

Он отмечает, что в прошлом году за счет незначительного поднятия тарифа, Минэнерго получило возможность добавить 3 ГВт мощности, что позволило пройти отопительный сезон без отключений.

Расчеты осуществляются, конкретной цены - нет - заметил Колесник.

Напомним,

В Минэнерго обсуждают возможность повышения тарифов. Этот вопрос еще не решен, но без дополнительных средств Украина не сможет должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону.