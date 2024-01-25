Розповів про оборонні потреби та запросив на саміт миру: Зеленський провів розмову з президенткою Словенії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Словенії Наташею Пірц Мусар, під час якої привітав Словенію з членством у Раді Безпеки ООН та висловив сподівання на її підтримку України.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з із президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. про це глава української держави розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Президент України привітав Словенію з початком непостійного членства в Раді Безпеки ООН та висловив сподівання щодо її голосу на підтримку України.
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Обговорили співпрацю в межах Української формули миру. Вдячний за участь словенського представника у 4-й зустрічі на рівні радників у Давосі, також запросив Словенію бути серед учасників першого Глобального саміту миру
Крім того, глава держави відзначив приєднання Словенії до вільнюської декларації G7 та поспілкувалися про початок роботи над двостороннім документом щодо безпекових гарантій у межах цієї декларації.
Також Зеленський розповів колезі про актуальні оборонні потреби України та подякував за надану оборонну й гуманітарну підтримку.
Словенія взяла участь у створенні реабілітаційних центрів у Харкові й на Житомирщині, а також у реконструкції лікарні в Ізюмі.
Нагадаємо
Словенія та Україна підписали угоду про надання Києву €1,5 млн на розмінування у рамках гуманітарної допомоги. Відповідний документ було підписано у Любляні.
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