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Розповів про оборонні потреби та запросив на саміт миру: Зеленський провів розмову з президенткою Словенії

Розповів про оборонні потреби та запросив на саміт миру: Зеленський провів розмову з президенткою Словенії

Київ • УНН

 • 22773 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Словенії Наташею Пірц Мусар, під час якої привітав Словенію з членством у Раді Безпеки ООН та висловив сподівання на її підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з із президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. про це глава української держави розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі 

Президент України привітав Словенію з початком непостійного членства в Раді Безпеки ООН та висловив сподівання щодо її голосу на підтримку України.

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Обговорили співпрацю в межах Української формули миру. Вдячний за участь словенського представника у 4-й зустрічі на рівні радників у Давосі, також запросив Словенію бути серед учасників першого Глобального саміту миру

- заявив Володимир Зеленський.

Крім того, глава держави відзначив приєднання Словенії до вільнюської декларації G7 та поспілкувалися про початок роботи над двостороннім документом щодо безпекових гарантій у межах цієї декларації.

Також Зеленський розповів колезі про актуальні оборонні потреби України та подякував за надану оборонну й гуманітарну підтримку.

 Словенія взяла участь у створенні реабілітаційних центрів у Харкові й на Житомирщині, а також у реконструкції лікарні в Ізюмі.

- підсумував глава держави.

Нагадаємо

Словенія та Україна підписали угоду про надання Києву €1,5 млн на розмінування у рамках гуманітарної допомоги. Відповідний документ було підписано у Любляні.

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Володимир Омельченко

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