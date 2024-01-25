Рассказал об оборонных потребностях и пригласил на саммит мира: Зеленский провел разговор с президентом Словении

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с с президентом Словении Наташей Пирц Мусар. об этом глава украинского государства рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Президент Украины поздравил Словению с началом непостоянного членства в Совете Безопасности ООН и выразил надежду на ее голос в поддержку Украины.

Глобальный "саммит мира": президент Швейцарии объяснила, почему хотела бы присутствия рф

Обсудили сотрудничество в рамках Украинской формулы мира. Благодарен за участие словенского представителя в 4-й встрече на уровне советников в Давосе, также пригласил Словению быть среди участников первого Глобального саммита мира - заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил присоединение Словении к вильнюсской декларации G7 и пообщались о начале работы над двусторонним документом по безопасности гарантий в рамках этой декларации.

Также Зеленский рассказал коллеге об актуальных оборонных потребностях Украины и поблагодарил за оказанную оборонную и гуманитарную поддержку.

Словения приняла участие в создании реабилитационных центров в Харькове и на Житомирщине, а также в реконструкции больницы в Изюме. - подытожил глава государства.

Напомним

Словения и Украина подписали соглашение о предоставлении Киеву €1,5 млн на разминирование в рамках гуманитарной помощи. Соответствующий документ был подписан в Любляне.

Восстановление инфраструктурных объектов в Украине: Словения готова выделить гранты до 5 миллионов евро