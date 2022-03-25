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Розмови про те, що у рф закінчуються ракети, не відповідають дійсності - ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Гучні заяви про те, що у росії закінчуються сили та ракети, не відповідають дійсності. Про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич під час брифінгу в Медіа Центр Україна, пише УНН.

Розмови про те, що у рф закінчуються ракети, не відповідають дійсності - ЗСУ

Цитата

«Чи є в противника сили? Звичайно, є. Усі ці гучні заяви, що в них ракети кінчаються, і те кінчається – по інтенсивності обстрілів ми спостерігаємо, що скажемо – не так. Противник активно веде вогонь. Особливо по військовій інфраструктурі, по наших військових об’єктах. Він зараз змінив тактику. І він відслідковує наші засоби ППО і нашу артилерію. Він цього боїться», - розповів Грузевич.

Деталі

Грузевич зазначив при цьому, що лише за сьогоднішню ніч знищено три танки, десяток бойових машин. «З півсотні підтверджених російських загарбників вже знищено – не буду казати, у якому районі», - сказав Грузевич.

Доповнення

СNN з посиланням на неназваного представника Міноборони США повідомляло, що у російських військ закінчуються крилаті ракети повітряного базування.

Сполучені Штати оцінюють, що росія страждає на 60% від відмов щодо деяких з високоточних ракет, які вона використовує для нападу на Україну.

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