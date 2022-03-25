Разговоры о том, что у рф заканчиваются ракеты, не соответствуют действительности - ВСУ

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"Есть ли у противника силы? Все эти громкие заявления, что у них ракеты кончаются, и то кончается - по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что скажем - не так. Противник активно ведет огонь. Особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам. Он сейчас сменил тактику. И он отслеживает наши средства ПВО и нашу артиллерию. Он этого боится", - рассказал Грузевич.

Детали

Грузевич отметил при этом, что только за сегодняшнюю ночь уничтожено три танка, десяток боевых машин. "С полсотни подтвержденных российских захватчиков уже уничтожено - не буду говорить, в каком районе", - сказал Грузевич.

Дополнение

СNN со ссылкой на неназванного представителя Минобороны США сообщало, что у российских войск заканчиваются крылатые ракеты воздушного базирования.

Соединенные Штаты оценивают, что россия страдает на 60% от отказов в отношении некоторых из высокоточных ракет, которые она использует для нападения на Украину.