Розмір дотацій державним шахтам на рік становить 3 млрд гривень

"На превеликий жаль стан справ у галузі (вугільній – ред.) є незадовільний і не влаштовує шахтарів… Сьогодні виникає різниця між собівартістю добувного вугілля і його ціною на продажі. Ця різниця не на користь державних шахт і тому ми дотуємо сьогодні кожну тону вугілля. Ця дотація за рік становить 3 млрд гривень", - повідомив В.Гройсман.



Як повідомляв УНН, мережева компанія через накопичений борг припинила електропостачання всіх шахт державного підприємства “Волиньвугілля” на заході України. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.