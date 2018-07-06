Розмір дотацій державним шахтам на рік становить 3 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Розмір дотацій державним вугільним шахтам на рік становить 3 млрд гривень. Про це під час години запитань до уряду заявив голова уряду Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"На превеликий жаль стан справ у галузі (вугільній – ред.) є незадовільний і не влаштовує шахтарів… Сьогодні виникає різниця між собівартістю добувного вугілля і його ціною на продажі. Ця різниця не на користь державних шахт і тому ми дотуємо сьогодні кожну тону вугілля. Ця дотація за рік становить 3 млрд гривень", - повідомив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, мережева компанія через накопичений борг припинила електропостачання всіх шахт державного підприємства “Волиньвугілля” на заході України. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.